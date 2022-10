Após a derrota no «El Clásico» contra o Real Madrid, o Barcelona voltou aos triunfos na receção ao Villarreal (3-0), numa partida da décima jornada da Liga espanhola.



Quem tem Lewandowski, arrisca-se a resolver um encontro rapidamente. O polaco afundou o «Submarino Amarelo» em seis minutos. O vencedor do prémio Gerd Muller, na gala da Bola de Ouro, abriu o marcador aos 31 minutos depois de uma receção incrível que tirou do lance Pau Torres e o guarda-redes Rulli antes de atirar para a baliza deserta.



Mas o melhor golo de Lewa surgiu seis minutos depois: dominou à entrada da área e atirou em jeito fora do alcance de Rulli. Os blaugranas acabariam por chegar ao 3-0 ainda antes do intervalo por Ansu Fati. O internacional espanhol teve um falhanço imperdível, mas redimiu-se na recarga e marcou de calcanhar.



Num dos outros jogos desta quinta-feira, o Osasuna bateu o Espanhol por 1-0 graças a um golo de Budimir.



O Barcelona é segundo classificado com 25 pontos, a três do líder Real Madrid. Por sua vez, o Villarreal foi ultrapassado pelo Osasuna no 7.º lugar enquanto o Espanhol é 15.º colocado.



