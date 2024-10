Com um hat trick de Robert Lewandowski na primeira parte, o Barcelona venceu em casa do Alavés este domingo, por 3-0, em jogo da nona jornada da liga espanhola.

O avançado polaco abriu o marcador logo aos sete minutos. Raphinha cobrou um livre lateral e Lewandowski cabeceou para golo.

A fórmula do 2-0 foi a mesma. Desta vez, o internacional brasileiro arrancou pela esquerda e com um passe bem medido, serviu o polaco, que só precisou de encostar (22m).

O hat trick de Lewandowski - que chegou aos 12 golos em 11 jogos esta época - surgiu pouco depois da meia-hora, através de um remate cruzado, após uma desmarcação entre os centrais da equipa da casa.

Os anfitriões ainda marcaram, em cima do minuto 45, mas o golo do ex-FC Porto Toni Martínez foi anulado por fora de jogo.

Na segunda parte, o resultado não sofreu alterações, apesar de o Alavés ter ficado mais perto de reduzir.

Wojciech Szczesny ainda não se estreou com a camisola «blaugrana» e ficou fora da ficha de jogo, ficando a baliza entregue a Iñaki Peña.

Com este triunfo, o Barça mantém-se na liderança do campeonato espanhol, agora com 24 pontos, mais três do que o Real Madrid, que é segundo. O Alavés ocupa o 12.º posto, com dez pontos.