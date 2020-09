O método não é novo e voltou a ser utilizado por Luis Enrique na preparação para a entrada na Liga das Nações. O selecionador de Espanha colocou-se em cima de um andaime para orientar parte da sessão de trabalhos de ‘La Roja’.

O técnico de 50 anos, que nos tempos do Celta de Vigo, na época 2013/2014, já tinha adaptado um megafone como utensílio em sessões de trabalho, recuperou de novo o andaime para ver as movimentações dos jogadores de forma mais ampla.

Espanha, inserida no grupo A4 da Liga das Nações, entra na segunda edição da prova esta quinta-feira, às 19h45, ante a Alemanha. No domingo, defronta a Ucrânia. O grupo conta ainda com a Suíça.