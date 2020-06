15 anos.... e 219 dias de vida. Foi com esta idade que Luka Romero tornou-se o mais jovem jogador da história da Liga espanhola.

O jovem avançado do Maiorca entrou ao minuto 83 do jogo com o Real Madrid, disputado no Estádio Alfredo di Stéfano, nesta quarta-feira.

A formação «merengue» venceu por 2-0, mas Luka Romero bateu um recorde com 81 anos: Sansón estreou-se pelo Celta aos 15 anos e 255 dias, no longínquo ano de 1939.

Filho de um antigo jogador argentino, Diego Romero, Luka nasceu na cidade mexicana de Durango, onde o pai jogava então (2004), mas três anos depois a família mudou-se para Espanha.

O jovem avançado do Maiorca já foi internacional argentino sub-15.