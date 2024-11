Mais um caso de violência no desporto, neste caso promovido por quem menos se esperava. A mãe de um jovem jogador do Espanhol de Albolote, do escalão de sub-11, deu uma chapada a um árbitro no final de um encontro com o Alhendín.

O árbitro ainda empurrou a mulher após ter sido agredido, mas outros elementos sanaram a situação. Tudo aconteceu neste fim-de-semana.

O Espanhol de Albolote, uma escola de futebol do Espanhol de Barcelona, emitiu um comunicado onde afirma ter reunido de urgência para tomar medidas sobre o sucedido, reiterando os valores do clube de «respeito, desportivismo e convivência».