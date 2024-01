O Maiorca apurou-se para as meias-finais da Taça do Rei, ao bater o Girona por 3-2, esta quarta-feira.

O Girona não fez poupanças – pelo menos, de jogadores – no Estádio Son Moix, em Palma de Maiorca, mas a verdade é que não foi capaz de encontrar soluções pra chegar á vitória.

Isso, apesar de ter dominado em tempo de posse de bola (chegou a ter 75%!) mas fez praticamente o mesmo número de remates e até acertou menos vezes na baliza.

Entre os 21 e os 35 minutos, a equipa da casa marcou três golos e resolveu a questão. Primeiro pelo canadiano Larin, depois com Abdon Prats (um maiorquino já trintão formado nas escolas do Maiorca) a bisar, com uma grande penalidade e um golaço capaz de levantar qualquer estádio.

O Girona só conseguiu reduzir a diferença aos 68 minutos, numa grande penalidade convertida pelo uruguaio Stuani.

A equipa catalã foi com tudo para o ataque, mas o Maiorca cerrou fileiras e resistiu a quase tudo.

Savinho ainda marcou o segundo golo dos visitantes aos 90+6, mas não conseguiu evitar a derrota.

Depois de ganhar a Taça do Rei em 2003, o Maiorca chegou a umas meias-finais em 2009. Agora regressa a essa fase.

O 15º classificado da liga espanhola, a lutar pela manutenção, afastou o sensacional líder dessa competição.

A ‘Copa’, já se sabe, é outra coisa. E O Girona ficou pelo caminho.