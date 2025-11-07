Manuel Pellegrini, treinador chileno do Betis, trouxe para cima da mesa de discussão a sugestão de uma nova regra que tornaria o futebol «mais dinâmico». O treinador de 72 anos quer trazer a regra do basquetebol que proíbe o ataque de retornar ao meio campo defensivo.

Na modalidade em que a regra já se encontra presente, uma equipa tem oito segundos para ultrapassar o meio campo. Ultrapassado o hemisfério da quadra, a equipa está proibida de voltar para o meio campo defensivo com a posse de bola em ataque. Trata-se da «transposição da linha de meio-campo».

Neste caso, a sugestão de Pellegrini não envolveria tempo limite, mas sim apenas a proibição de retornar ao meio-campo defensivo. Esse retorno seria permitido, claro, no momento em que a equipa perdesse a posse de bola e tivesse de passar para a transição ou organização defensiva.

«Acho que existem outras regras que poderiam ser alteradas para melhorar o futebol, como impedir que a bola retorne ao seu próprio campo depois de cruzar o meio-campo. Isso tornaria o futebol mais dinâmico. Especialistas estão a analisar isso. Precisamos de tornar o futebol mais interessante e dinâmico e, para isso, precisamos estar mais perto da baliza adversária», referiu Pellegrini, na conferência de imprensa após a aplicar a primeira derrota do Lyon de Paulo Fonseca na Liga Europa.

A discussão dessa possível alteração surgiu após o técnico da formação de Sevilha ter sido questionado relativamente à regra de fora de jogo, algo que para Pellegrini deve ser para manter.

«É difícil dar uma opinião. Acho que a regra do fora-de-jogo, para mim, está correta no momento. E com o VAR, é muito mais fácil evitar erros. Se vão começar a verificar se é o corpo todo, se não... Acho que isso só vai gerar problemas», referiu.

Esta temporada, recorde-se, já foi adicionada uma regra no que toca aos guarda-redes, que agora são penalizados no caso de demorarem mais de oito segundos a repor a bola em jogo quando agarram o esférico.

