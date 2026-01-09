Num treino que se previa normal, os jogadores do Saragoça viram-se obrigados a abandonar o treino, por alguns momentos, devido à forte chuva que se fez sentir.

Num vídeo partilhado nas redes sociais do clube espanhol, pode-se ver o momento caricato onde os jogadores correm para o balneário devido do mau tempo.

RELACIONADOS
Zalazar e a final da Taça da Liga: «Sonhei muito por jogos como este»
Diogo Sousa e a Taça da Liga: «As finais são para ganhar»
OFICIAL: Tondela garante Makan Aïko até 2028