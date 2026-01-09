Internacional
Há 55 min
VÍDEO: mau tempo obriga jogadores a «fugir» do treino
Momento partilhado nas redes sociais do Real Racing Club
AL
Num treino que se previa normal, os jogadores do Saragoça viram-se obrigados a abandonar o treino, por alguns momentos, devido à forte chuva que se fez sentir.
Num vídeo partilhado nas redes sociais do clube espanhol, pode-se ver o momento caricato onde os jogadores correm para o balneário devido do mau tempo.
⛈️ ¡No está la cosa para mucho tikitaka hoy! 😬 #RacingRealZaragoza pic.twitter.com/GKo4NO2jtu— Real Racing Club (@realracingclub) January 9, 2026
