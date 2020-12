22 de dezembro de 2020. Noite histórica para Lionel Messi!



No estádio José Zorrilla, o internacional argentino marcou o terceiro e último golo do Barcelona contra o Valladolid e ultrapassou Pelé como o jogador com mais golos por um só clube - tem agora 644.



No entanto, o jogo do capitão do conjunto blaugrana não se resume ao golo histórico. Aos 21 minutos, o número dez dos culés assistiu Lenglet com um cruzamento perfeito para o 1-0 e «inventou» o 2-0. Cercado por três adversários, Messi descobriu Dest que na área cruzou para a finalização fácil de Braithwaite (35m).



Trincão assistiu do banco, de onde não saiu, ao tal golo do astro argentino. Após um passe de Pedri, Messi assinou o 3-0 e bateu mais um recorde. Enfim, um golo para recordar.



Foi já no quarto de hora final, depois de Jota ter saído, que o Valladolid conseguiu assustar Ter Stegen. O alemão chegou mesmo a fazer duas defesas fantásticas com a mão na direita, mantendo a sua baliza a zeros. Por outro lado, o Barcelona podia ter chegado à goleada caso os remates de Coutinho e Messi não tivesse esbarrado no poste direito da baliza de Jordi Masip.



No outro jogo com início às 21h00, Villarreal e Athletic Bilbao empataram a um golo. Iñaki Williams adiantou o conjunto basco aos 21 minutos da primeira parte, mas o Submarino Amarelo evitou a derrota com um tento de Pino à entrada para o quarto de hora final.



O Barcelona voltou ao quinto lugar da Liga espanhola, perdido horas antes para o Sevilha, e está a oito pontos do líder Atlético de Madrid, que tem menos um jogo. Por sua vez, o Villarreal é quarto, com dois pontos que a formação de Koeman, enquanto Valladolid está no antepenúltimo lugar. Por último, o Athletic ocupa a 9.ª posição.



Pode ver os golos do jogo do Barça nos vídeos associados ao artigo.