O Barcelona fechou a Liga espanhola com uma goleada por 5-0 frente ao Alavés, no País Basco.



Os blaugranas resolveram a partida em vinte minutos. Ansu Fati abriu o marcador aos 24 minutos, após um cruzamento de Messi que desviou num contrário. Depois do passe para o 1-0, o astro argentino abriu o livro: servido por Puig, o capitão dos culés entrou na área, deitou Roberto e fez o 2-0 (34m).



Volvidos dez minutos, Messi fez um passe sensacional para Jordi Alba que assistiu de primeira Suárez para um golo fácil de cabeça (44m).



O «show» do argentino ainda não tinha acabado. Porém, antes houve tempo para o golo de Semedo, o primeiro na presente temporada. Puig descobriu o internacional português na área e este fuzilou Roberto, ex-Benfica.



O 5-0 foi da autoria de Messi, claro. Tudo bem feito pelo Barça com Alba a cruzar para o remate na passada do esquerdinho.



Messi chegou aos 25 golos (mais 20 assistências) e soma mais quatro golos que Benzema, francês que terá de marcar cinco mais logo ante o Leganés para ser o melhor marcador da Liga. O Barcelona termina a Liga espanhola com 82 pontos, a pontuação mais baixa desde 2007/08. O Alavés, por seu turno, termina em 16.º com 39 pontos.



