Lionel Messi e João Félix desentenderam-se no final da primeira parte da meia-final da Supertaça espanhola. Tudo começou na área do Barcelona: Jordi Alba colocou a mão na cara do português e este não gostou, manifestando-se.



Enquanto se encaminhavam para o balneário, Messi foi tirar satisfações junto do avançado do Atlético de Madrid. Estes encostaram as cabeças e acabaram separados pelos companheiros. Logo de seguida, Suárez acercou-se do português e foi afastado por Savic. Tanto o uruguaio como o sérvio viram cartão amarelo.



Veja: