Capitão do At. Bilbao, Iker Muniain teve um gesto que irritou os adeptos mais supersticiosos antes ainda do apito inicial da final da Taça do Rei. No momento da entrada das equipas em campo, no Estádio Olímpico La Cartuja, em Sevilha, o internacional espanhol tocou no troféu em disputa.

O gesto motivou logo inúmeros reparos nas redes sociais, sobretudo dos adeptos mais supersticiosos do At. Bilbao, e a verdade é que a Taça do Rei acabou nas mãos da rival, a Real Sociedad, mas foi aí que Iker Muniain deu uma lição de desportivismo.

Apesar da rivalidade entre os dois emblemas bascos, o capitão do Athletic ficou no relvado a ver a equipa da Real Sociedad, e inclusivamente aplaudiu no momento de levantar o troféu. Uma das imagens da noite.

Veja o vídeo de Iker Muniain a tocar na taça antes do jogo, e depois a aplaudir os rivais a erguer o troféu: