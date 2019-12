O antigo futebolista espanhol e agora treinador da equipa secundária do Real Madrid, Raúl González, está a impor a sua disciplina no Real Madrid Castilla, com rigidez nos hábitos e usos dos seus jogadores.

«Não se pode ir a jogo a Las Rozas com mochilas da Louis Vuitton de 600 euros», afirmou o técnico de 42 anos, que iniciou a carreira como tal em 2018, em palavras citadas pelo jornal Marca, proferidas numa reunião com os jogadores com vista ao que foi o primeiro jogo oficial do campeonato, agora reveladas.

«Todos com a roupa que o clube providencia, incluindo as sapatilhas», foram outras palavras e regras desejadas por Raúl, quanto ao uniforme dos atletas do plantel para cada jogo e treino, havendo ainda restrições quanto ao uso de telemóveis.

O Real Madrid Castilla está atualmente no 12-º lugar do grupo 1 da Segunda División B, o terceiro escalão do futebol espanhol, com 22 pontos somados.