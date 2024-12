Depois do empate do Real Madrid a três bolas frente ao Rayo Vallecano, Vinicius Jr., jogador dos «merengues», respondeu a provocações provenientes das bancadas e está a ser novamente alvo de escrutínio em Espanha pelo gesto feito na direção dos adeptos.

O brasileiro, que ficou em segundo na Bola de Ouro, respondeu às provocações com um gesto com dois dedos virados para baixo, compreendido como «vão para a segunda divisão», algo que rapidamente gerou uma enorme contestação nas bancadas do estádio do Rayo Vallecano, também em Madrid.

Ora veja: