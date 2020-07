O final da Liga espanhola 2019/20 trouxe o adeus formal de Germán Burgos ao Atlético de Madrid.

O (até aqui) adjunto de Diego Simeone já tinha anunciado a saída, tendo em conta o objetivo de tornar-se técnico principal, e antes do jogo com a Real Sociedad, deste domingo, teve direito a uma despedida emocionada.

Burgos foi recebido no relvado do Estádio Metropolitano sob aplausos, e antes de entrar em campo beijou o símbolo do Atlético de Madrid colocado no chão.

Depois recebeu uma oferta do presidente «colchonero», Enrique Cerezo, e uma camisola autografada pelo grupo de trabalho e colocada numa moldura, que lhe foi entregue pelo capitão Koke.

Nos ecrãs do estádio foi exibido um vídeo com alguns dos momentos mais marcantes que Burgos viveu na capital espanhola, deixando o técnico visivelmente emocionado.

Burgos foi guarda-redes do Atlético entre 2001 e 2004, e agora estava no clube desde 2011, como adjunto de Simeone.