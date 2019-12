Chama-se Emiliano Abboud e nasceu em 2006, pelo que tem 13 anos. Joga na Academia do Barcelona nos Estados Unidos, de onde é natural, tendo sido escolhido pelos treinadores da formação como o jogador de destaque num encontro de Academias do Barcelona espalhadas pelo mundo.

Nos últimos dias tem merecido destaque na imprensa, sendo considerado o novo menino-prodígio do Barcelona, depois de um vídeo com algumas habilidades se ter tornado viral. Já há, aliás, quem o compare ao japonês Kubo, jovem de 18 anos formado do Barcelona, que no verão assinou pelo Real Madrid.