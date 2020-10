Adama Traoré não é só potência, pelo menos assim mostram as imagens. Durante um treino da seleção espanhola o extremo do Wolverhampton e Ansu Fati recriaram-se com a bola, mostrando toda a sua habilidade.



Houve até espaço para acrobacias com bola como mostram as imagens da Dugout, parceira do Maisfutebol.