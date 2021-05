Raúl de Tomás nem marcou presença no jogo que confirmou o regresso do Espanhol ao principal escalão do futebol espanhol, mas ainda assim o visual do avançado destacou-se no meio da festa.

O antigo jogador do Benfica testou positivo à covid-19, e por isso está em isolamento, pelo que não jogou em Saragoça. Um nulo foi suficiente para o Espanhol garantir a promoção, e no meio da festa Raúl de Tomás recebeu uma vídeochamada do colega Adri Embarba.

RDT apareceu com a camisola do Espanhol vestida, com um robe por cima, mas surpreendeu sobretudo pelo penteado, em "estado selvagem", quando habitualmente está todo puxado para trás com gel.

«Belo penteado», brincou o colega de equipa, antes de desligar a vídeochamada.

Veja o vídeo: