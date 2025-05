O nome de Lamine Yamal está nas bocas do mundo e o pai do prodígio do Barcelona também tem aparecido diversas vezes em público. Esta quarta-feira, foi filmado em euforia nas bancadas em Montjuic, no jogo com o Inter de Milão.

Após Yamal ter reduzido para 2-1 com um golaço, o pai do extremo foi à loucura e festejou efusivamente.

Mounir Nasraoui vibrou com o golo, bateu no peito, abanou diversas vezes as grades das bancadas e ainda puxou pelos adeptos.