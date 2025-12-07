Internacional
VÍDEO: pai de Yamal arma confusão na bancada com adeptos do Betis
Seguranças tiveram de intervir e aconselharam Mounir Nasraoui a ter calma
Lamine Yamal marcou um golo na vitória do Barcelona sobre o Betis (5-3), mas o pai do jovem internacional espanhol foi o protagonista de momentos de tensão nas bancadas do Estadio de la Cartuja.
Segundo a Cadena SER, que cita testemunhas no local, o comportamento de Mounir Nasraoui gerou revolta junto dos adeptos do Betis que estavam naquela zona e entenderam os gestos que fez ao longo da partida como uma provocação.
Alguns elementos de segurança tiveram mesmo de intervir para serenar os ânimos e pediram calma ao pai de Yamal, como é possível ver pelos vídeos filmados por quem estava nas bancadas.
