Lamine Yamal marcou um golo na vitória do Barcelona sobre o Betis (5-3), mas o pai do jovem internacional espanhol foi o protagonista de momentos de tensão nas bancadas do Estadio de la Cartuja.

Segundo a Cadena SER, que cita testemunhas no local, o comportamento de Mounir Nasraoui gerou revolta junto dos adeptos do Betis que estavam naquela zona e entenderam os gestos que fez ao longo da partida como uma provocação.

Alguns elementos de segurança tiveram mesmo de intervir para serenar os ânimos e pediram calma ao pai de Yamal, como é possível ver pelos vídeos filmados por quem estava nas bancadas.