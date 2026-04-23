O Villarreal, com o português Renato Veiga a titular, empatou na noite desta quinta-feira a um golo na visita ao Oviedo, em jogo da 33.ª jornada da liga espanhola.

A equipa visitante colocou-se em vantagem aos 13 minutos, com um penálti de Nicolas Pépé, que bateu Aarón Escandell. O guarda-redes tinha defendido um primeiro penálti de Dani Parejo, mas foi assinalada invasão da área e, à segunda, foi Pépé a bater e não desperdiçou.

Na segunda parte, o Oviedo conseguiu chegar à igualdade aos 69 minutos, com um golo de Ilyas Chaira, num remate de pé esquerdo na área.

O Villarreal segue no terceiro lugar, agora com 61 pontos, mais quatro do que o quarto, o Atlético de Madrid (57) e a 12 do segundo, o Real Madrid. O «submarino amarelo» tem um jogo a menos. Já o Oviedo é 20.º e último, com 27 pontos, a sete da primeira equipa acima da zona de descida (o Sevilha, que é 17.º com 34). Porém, o Oviedo tem menos um jogo.

No outro duelo da noite, o Rayo Vallecano venceu o Espanhol por 1-0, com um golo de Sergio Camello, aos 69 minutos. Ainda com 0-0, o jogo ficou marcado pelo penálti defendido pelo guarda-redes do Rayo, Dani Cárdenas, a Kike Garcia, aos 74 minutos. Já na compensação, o jogo ficou marcado por um momento insólito, com o guarda-redes do Espanhol, Marko Dmitrovic, a levar uma nega dos colegas de equipa quando foi até perto da área contrária para um livre.

No primeiro jogo do dia, o Levante, treinado pelo português Luís Castro, venceu o Sevilha.

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