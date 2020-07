Miralem Pjanic não escondeu as lágrimas durante uma festa que serviu para celebrar a transferência da Juventus para o Barcelona.



Com a camisola blaugrana pendurada numa parede, o médio festejou com os seus amigos e família ao som de música da sua terra natal. Nos vídeos divulgados nas redes sociais, vê-se o internacional bósnio em lágrimas abraçado a um dos presentes na festa.



Após assinar pelo Barça, Pjanic voltou a Turim e foi titular na partida da Juventus em Génova (1-3).



Veja: