Quase dois meses depois, o Atlético de Madrid voltou a perder. Os colchoneros foram surpreendidos pelo Las Palmas (2-1), nas Canárias, no jogo que abriu a 12.ª ronda da Liga espanhola.



Após uma primeira parte sem grandes ocasiões, os insulares abriram o marcador aos 51 minutos num lance polémico. Os madrilenos queixaram-se que a bola saiu no início do lance, mas o VAR não foi da mesma opinião. Certo é que o remate de fora da área de Kirian Rodríguez contou mesmo.



Em desvantagem, Simeone lançou Llorente e Correa numa primeira fase e depois, Saúl e Giménez. O Atleti não melhorou de pronto e sofreu o 2-0 a quinze minutos do final. Numa saída rápida, Munir assistiu Benito Ramírez para o 2-0.



O melhor que o Atlético conseguiu foi reduzir por Morata a sete minutos do final. Os colchoneros apertaram o Las Palmas e ameaçaram o empate, mas Valles e a trave evitaram o 2-2.



Com esta derrota, o Atlético de Madrid manteve os 25 pontos, mas pode perder o terceiro lugar para o Barcelona e ver fugir Girona e Real Madrid. Por sua vez, o Las Palmas igualou o Rayo Vallecano no sétimo posto.



Classificação da Liga espanhola



Veja os golos nos vídeos associados ao artigo.



[Imagens Eleven na DAZN]