O Celta de Vigo, orientado pelo português Carlos Carvalhal, venceu esta terça-feira o Brentford, por 3-1, em jogo de preparação.

O avançado Iago Aspas esteve em destaque, ao bisar na partida (24 e 54). O segundo golo do jogador de 35 anos surge após uma excelente execução técnica. Jorgen Strand (Celta) e Yoane Wissa (Brentford) marcaram os restantes golos.

Depois de vencer o Vizela, a formação de Carlos Carvalhal somou mais uma vitória antes do duelo com o Gernika, a contar para a 2.ª eliminatória da Taça do Rei.

Veja o golaço de Iago Aspas: