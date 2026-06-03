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Há 16 min
VÍDEO: Real Madrid apresenta o equipamento para 2026/27
«Merengues» regressam aos tons rosas, lembrando a época 2020/21
RM
«Merengues» regressam aos tons rosas, lembrando a época 2020/21
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O Real Madrid apresentou, esta quarta-feira, o novo equipamento principal para a temporada 2026/27.
Depois do clássico branco com listas pretas e detalhes em dourado, usado esta temporada, os Merengues regressam aos tons de rosa em 2026/27, relembrando o equipamento usado na época 2020/21.
O Real Madrid atravessa um momento conturbado, procurando atacar a próxima época para voltar aos títulos.
O clube vai a eleições no dia 7 de junho, com Florentino Pérez a concorrer pela reeleição como presidente dos madrilenos. O seu adversário é Erinque Riquelme.
Caso Florentino vença o ato eleitoral, deverá fazer regressar ao Bernabéu o treinador português José Mourinho, para suceder a Álvaro Arbeloa na liderança da equipa.
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