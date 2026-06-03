O Real Madrid apresentou, esta quarta-feira, o novo equipamento principal para a temporada 2026/27.

Depois do clássico branco com listas pretas e detalhes em dourado, usado esta temporada, os Merengues regressam aos tons de rosa em 2026/27, relembrando o equipamento usado na época 2020/21.

O Real Madrid atravessa um momento conturbado, procurando atacar a próxima época para voltar aos títulos.

O clube vai a eleições no dia 7 de junho, com Florentino Pérez a concorrer pela reeleição como presidente dos madrilenos. O seu adversário é Erinque Riquelme.

Caso Florentino vença o ato eleitoral, deverá fazer regressar ao Bernabéu o treinador português José Mourinho, para suceder a Álvaro Arbeloa na liderança da equipa.