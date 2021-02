O Real Madrid venceu pela margem mínima o Valladolid (1-0), no José Zorrilla, e aproveitou a derrota do Atlético para ficar provisoriamente a três pontos do primeiro lugar.



Com nove ausências, os merengues tiveram um jogo pouco inspirado. Ainda assim, poderiam ter chegado ao intervalo a vencer não fossem os dois golos anulados a Mariano Díaz. Em sentido contrário, a formação da casa esteve perto de marcar por Saidy Janko (ex-FC Porto), mas Courtois evitou o golo.



Na segunda parte o Valladolid criou a primeira situação de golo, mas Courtois travou as intenções de Orellana. Jota substituiu Janko aos 61 minutos e volvidos cinco minutos o Real Madrid marcou. Livre de Kroos para o cabeceamento certeiro de Casemiro, na área.



Esta vitória permitiu à equipa de Zidane chegar aos 52 pontos e ficar a três do rival da cidade, Atlético, que tem menos um jogo. Por sua vez, o Valladolid é penúltimo com 21 pontos, tantos quanto Eibar e Elche.



Veja o golo que resolveu a partida no vídeo associado ao artigo.