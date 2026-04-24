O Real Madrid empatou contra o Betis por 1-1, em jogo a contar para a 32.ª jornada da Liga espanhola, e pode ver o Barcelona afastar-se na corrida pelo título.

Aos 17 minutos, Valverde testou a atenção de Álvaro Valles com um remate potente ainda longe da baliza. O guarda-redes da formação de Sevilha não foi capaz de segurar o remate do uruguaio e Vinícius aproveitou o ressalto para apontar o 1-0.

Na segunda parte, a turma de Pellegrini procurou chegar à igualdade, mas antes disso sofreu um calafrio. Aos 53 minutos, os merengues chegaram ao segundo da partida, mas o golo foi anulado por fora de jogo e o Betis respirava de alívio. Nota para o grande cruzamento de Trent Alexander-Arnold.

Perto do fim, o Real Madrid procurava segurar a vitória para não deixar escapar o Barcelona no topo da tabela. Contudo, numa jogada de insistência e novamente num lance que evidencia alguma passividade da defesa do Real Madrid - que tem cometido vários erros ao longo da temporada - o Betis chegou ao empate aos 90+4 minutos. Bellerín, ex-Sporting, fez o golo do 1-1.

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Com este resultado, os merengues permanecem no segundo lugar, com 74 pontos, mas podem ver o Barcelona, caso os blaugrana vençam o Getafe, isolar-se ainda mais no primeiro lugar. O Betis, por sua vez, ocupa o quinto lugar, com 50 pontos.