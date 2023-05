[artigo atualizado]



Os jogadores do Real Madrid entraram campo, esta quarta-feira, com uma camisola com o nome e número de Vinícius Júnior nas costas, num gesto de solidariedade com o companheiro de equipa, que no último fim de semana foi alvo de insultos racistas no Mestalla.



Todos os futebolistas do plantel merengue subiram ao relvado enquanto uma faixa nas bancadas era exibida com a seguinte frase: «Somos todos Vinícius, basta!». O Bernabéu associou-se ao gesto e foram vistos vários cartazes de apoio ao canarinho.



Instantes antes, o Rayo Vallecano e a própria equipa de arbitragem associaram-se ao apoio ao internacional brasileiro. «Racistas, fora do futebol», leu-se na mensagem exibida pelas três equipas.

O internacional brasileiro até estava disponível para o jogo em casa do Rayo Vallecano (18h30), depois de o cartão vermelho que viu diante do Valência ter sido retirado, mas ficou de fora dos convocados, tendo Carlo Ancelotti informado que o jogador sentiu um desconforto num joelho.



Foi da tribuna presidencial do Bernabéu, ao lado de Florentino Pérez, que Vinícius Júnior escutou o tremendo aplauso dos adeptos ao minuto 20.

Refira-se que a polícia espanhola deteve e, mais tarde, libertou os três suspeitos dos insultos racistas dirigidos a Vinícius na última jornada.



Veja os momentos nos vídeos associados ao artigo [Imagens vídeo Eleven Sports].