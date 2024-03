Depois de dois jogos sem vencer, entre os quais a exibição cinzenta a meio da semana para a Liga dos Campeões, o Real Madrid regressou às vitórias, desta feita na receção ao Celta de Vigo, por 4-0, em jogo da 28.ª jornada da liga espanhola.

Os «merengues» dominaram por completo a primeira parte, mas só chegaram ao golo de bola parada, aos 21 minutos. Na sequência de um canto cobrado por Luka Modric, Rudiger ainda permitiu a defesa de Vincente Guaita, mas Vinicius Júnior abriu o marcador na recarga.

Na segunda parte, os madrilenos começaram por baixar o ritmo, mas aceleraram perto da reta final. Aos 79 minutos, novamente depois de um canto, Rudiger cabeceou à trave, a bola bateu nas costas de Guaita e o Real garantiu conforto no marcador.

Já aos 88, surgiu o autogolo de Carlos Domínguez, ainda antes de Arda Güler (90+4m) estrear-se a marcar com a camisola do emblema «merengue».

O Real Madrid mantém-se na liderança da liga espanhola, com 69 pontos, mais sete do que o Girona e mais oito do que o Barcelona, segundo e terceiro, respetivamente.

O Celta de Vigo é 17.º, imediatamente acima da zona de despromoção.

Classificação da liga espanhola