O campeão espanhol está, provisoriamente, de regresso ao topo da liderança. Na noite deste domingo, o Real Madrid triunfou na receção ao Villarreal, por 4-1, e coloca pressão no Girona, que apenas joga na segunda-feira.

No Santiago Bernabéu, o inevitável Bellingham assinou, a passe de Modric, o 13.º golo na Liga, consolidando a liderança entre os goleadores. A contagem estava inaugurada à passagem dos 25 minutos.

Já sem Alaba em campo, substituído por lesão, o 2-0 surgiu por Rodrygo, na sequência de um canto, aos 37 minutos.

O boletim clínico voltou a ser assunto esta noite, uma vez que no balneário dos "blancos" ficou o lateral Mendy. Ou seja, somando o francês e Alaba, os merengues contabilizam sete lesionados. Ausentes continuam Courtois, Militão, Vinicius, Tchouaméni e Camavinga.

A 2.ª parte arrancou com a resposta do Villarreal que, na primeira oportunidade de golo, reduziu, aos 54m, por Morales. Contudo, o Real Madrid não desvaneceu e repôs a vantagem, aos 64m, num soberbo golo de Brahim Díaz.

Embalados na frente, os campeões espanhóis sentenciaram a partida pelos pés de Modric, que assinou o 4-1 aos 68 minutos.

A turma de Ancelotti, com 42 pontos, aguarda o desfecho do encontro entre Girona e Alavés, que se realiza na noite desta segunda-feira. Os catalães, por agora no segundo lugar, têm 41 pontos. A fechar o pódio está o Barcelona com 35 pontos, seguido pelo Atlético Madrid, com 34 pontos.