O Real Madrid apresentou-se com muitas baixas em casa do Leganés, nos quartos de final da Taça do Rei, e só em tempo de descontos garantiu a vitória por 3-2.

Sem Jude Bellingham e Kylian Mbappé, entre outros, os «merengues» até entraram bem no jogo e adiantaram-se aos 18 minutos, com um golo de Luka Modric.

O 2-0 não demorou muito. Sete minutos depois, Endrick aproveitou uma bola perdida na área e aumentou a vantagem da equipa de Carlo Ancelotti.

Ainda antes do intervalo, Juan Cruz (39m) reduziu de penálti. O avançado espanhol viria a bisar em cima da hora de jogo.

Lançado na reta final do encontro, o jovem Gonzalo García, do Castilla, garantiu o triunfo do Real Madrid com um cabeceamento certeiro ao terceiro minuto de descontos, após um cruzamento de Brahim Díaz, para alívio de Ancelotti.

Além do Real, também o Atlético Madrid já garantiu a presença nas meias-finais da Taça do Rei. Os outros semifinalistas vão sair do Valência-Barcelona e do Real Sociedad-Osasuna, agendados para esta quinta-feira.