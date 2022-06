O francês Aurélien Tchouameni é a mais recente contratação do Real Madrid.

Após a apresentação do jogador de 22 anos, o clube merengue testou os conhecimentos do jovem.

O ex-jogador do Mónaco foi questionado com perguntas relacionadas com o clube espanhol, como: «Quantos jogadores do Real Madrid venceram a Bola de Ouro?» ou «Quantos jogadores franceses já representaram os blancos?»

Tchouameni, note-se, é a segunda contratação do Real Madrid para a próxima temporada, depois da chegada de Antonio Rudiger.