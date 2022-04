O Real Madrid cimentou a liderança da Liga espanhol ao bater o Getafe, no Bernabéu, por 2-0, em jogo da 31.ª jornada.



Com várias alterações na equipa inicial em comparação com o jogo dos quartos da final da Champions contra o Chelsea em Londres, os merengues precisaram de 38 minutos para descobrir o caminho para o fundo da baliza de David Soria. Vinícius Júnior fez um cruzamento sensacional de trivela e Casemiro apareceu para encostar «à peixinho».



O líder do campeonato espanhol fechou as contas do encontro com um golo de Lucas Vázquez aos 68 minutos. O lateral-direito tabelou com com Rodrygo e na área, rematou com classe de pé esquerdo para o fundo da baliza contrária.



Volvidos seis minutos, Quique Flores lançou o português Florentino. No minuto seguinte, Ancelotti lançou Gareth Bale (não vestia a camisola «blanca» desde 15 de fevereiro) para o lugar de Benzema e o Bernabéu brindou-o com assobios.



Com este triunfo, o Real Madrid chegou aos 72 pontos e continua em velocidade de cruzeiro rumo ao título. O Sevilha, segundo colocado, tem menos 12 pontos. Por sua vez, o Getafe é 14.º com 32 pontos.



[Imagens VÍDEO Eleven Sports]