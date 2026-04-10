Depois da derrota em Maiorca – e do desaire na Champions com o Bayern Munique – o Real Madrid voltou a tropeçar com um empate caseiro diante do Girona (1-1) e praticamente entregou o título ao Barcelona.

Com este resultado, os «merengues», que ocupam o segundo lugar, passam a somar 70 pontos, menos seis do que os catalães, que podem aumentar a distância para nove pontos, caso vençam o Espanhol (sábado, 17h30) nesta 31.ª jornada do campeonato, marcada pelos equipamentos retro.

Álvaro Arbeloa operou várias mudanças face ao jogo com o Bayern e apenas manteve no onze Andriy Lunin, Fede Valverde, Kylian Mbappé e Vinicius Júnior.

O jogo foi para intervalo com nulo no marcador, apesar do forte domínio do Real Madrid.

O primeiro golo só apareceu aos 51 minutos, com um pontapé forte, de fora da área, de Valverde.

Se o remate de Valverde já tinha sido uma autêntica «bomba», o de Thomas Lemar não ficou atrás. O médio francês, cedido pelo Atlético, atirou de pé esquerdo de fora da área e fez o empate, aos 62 minutos.

Na próxima jornada, o Real Madrid volta a jogar no Bernabéu, com o Alavés. Já o Girona, recebe o Betis.