A Real Sociedad entrou bem no jogo, com garra e qualidade. E acabou por marcar bem cedo, logo aos três minutos, num livre de Barrenetxea que surpreendeu o guarda-redes Dmitrovic. Tão surpreendido foi o guardião sérvio, que acabou por se atrapalhar e fazer autogolo.

O Sevilha demorou a recompor-se e voltou a ser apanhado de surpresa a meio do primeiro tempo, desta feita com um daqueles raros momentos de inspiração de Umar Sadiq. O avançado nigeriano, que não tinha qualquer golo esta época, deambulou com a bola desde a linha de meio-campo, parecia indeciso, até que se encheu de fé e rematou de bem longe, fazendo um golo monumental.

Em boa hora Imanol Alguacil o lançou na equipa titular!

O Sevilha, que não há forma de entrar no bom caminho com o treinador uruguaio Diego Alonso, esboçou uma reação no segundo tempo, quando o jogo ficou mais equilibrado e duro.

Acabou por reduzir a desvantagem aos 60 minutos, pelo marroquino En-Nesyri, num dos seus golpes de cabeça.

O jogo ficava relançado, ainda que a Real Sociedad parecesse ter a situação controlada e surgisse mais vezes no ataque. Numa dessas situações, Sergio Ramos teve uma entrada muito dura sobre Brais Méndez e viu o que seria o segundo cartão amarelo.

Só que o árbitro foi alertado pelo VAR, viu as imagens e entendeu que era mesmo para vermelho direto. Perante o ar incrédulo de Ramos, Navas protestou com a equipa de arbitragem e teve a mesma sorte. Sevilha a jogar com nove, nos últimos minutos, jogo decidido em San Sebastian.

A Real Sociedad subiu ao quinto lugar, com 25 pontos, mais um do que o rival Athletic de Bilbau que nesta jornada visita o líder Girona. Esta semana recebe o Salzburgo, para a Liga dos Campeões, onde defende a liderança do Grupo D, o mesmo do Benfica.

O Sevilha segue em 15º, apenas com 12 pontos.