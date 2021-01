Villarreal e Real Sociedad empataram este sábado a um golo, em jogo da 21.ª jornada da primeira liga espanhola de futebol.

Parejo adiantou o «submarino amarelo» com um golaço aos três minutos num remate de fora da área, mas Isak, já em tempo de compensação, também num bom remate, fez o 1-1 final, aos 90+3’.

Com este resultado, o Villarreal somou o terceiro empate seguido e está no quinto lugar, com 35 pontos. A Real Sociedade somou o quarto jogo seguido sem vencer – três empates e uma derrota – e está no sexto posto, com 32 pontos.

O golo de Parejo: