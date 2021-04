Tal como sucedeu na véspera, com o At. Bilbao, também a rival, Real Sociedad, teve uma multidão de adeptos a manifestar apoio antes da final da Taça do Rei.

Milhares de adeptos foram até ao centro de treinos de Zubieta para apoiar a equipa no momento da partida para Sevilha, palco da inédita final basca da Taça do Rei, marcada para este sábado.

As imagens chocam com as recomendações associadas à pandemia de covid-19, mas refletem a paixão que esta final está a despertar, exponenciada pela rivalidade entre os dois emblemas.

O governo basco estimou a presença de oito mil pessoas na partida do Athletic para Sevilha, e explicou que a polícia não adotou uma intervenção mais incisiva porque a situação pedia «prudência e proporcionalidade». Ainda assim as autoridades garantem que foram identificadas várias pessoas que desrespeitavam as regras, inclusive de uso de máscara, e que as mesmas serão multados.

