O Real Madrid iniciou os treinos de pré-época nesta segunda-feira, novamente sob o comando de Carlo Ancelotti, mas o destaque do dia foi todo para... Luka Jovic.

Mas não pelos melhores motivos. Antes pelo contrário.

Um vídeo divulgado pelo próprio clube, que mostrava a entrada dos jogadores para o treino, lançou o debate em torno da forma física do avançado físico sérvio.

Vários adeptos olharam para as imagens como uma prova de que o antigo jogador do Benfica não cuidou devidamente a condição física durante as férias, e o debate foi tal que Luka Jovic se tornou um dos assuntos mais falados no twitter (trending topic).

Veja o vídeo e tire as suas conclusões: