Derrota por 1-0 na deslocação ao reduto do Girona
O Villarreal perdeu frente ao Girona por 1-0, em jogo a contar para a 30.ª jornada da liga espanhol. Renato Veiga, internacional português, foi titular na formação visitante.
O Girona procurava responder à derrota da última jornada diante do Osasuna, enquanto que o «Submarino Amarelo» tinha a vitória diante da Real Sociedad como combustível para alcançar o segundo triunfo consecutivo.
Contudo, o que a formação de Renato Veiga não contava é que o golo do adversário viesse da sua própria defesa. Pau Navarro foi infeliz na tentativa de corte e introduziu a bola na própria baliza (45+1m). Até ao final, o Villarreal não foi capaz de chegar à igualdade e deixou o reduto do Girona com a oitava derrota no campeonato.
Com este resultado, o Girona é 12.º classificado, com 37 pontos. O «Submarino Amarelo», por sua vez, mantém-se no terceiro lugar com 58 pontos.