Num fim de tarde marcado por um gesto de solidariedade para com Vinícius Júnior, o Real Madrid regressou aos triunfos na receção ao Rayo Vallecano (2-1), numa partida da 36.ª jornada da Liga.



Com o internacional brasileiro a assistir da bancada, de onde ouviu o aplauso dos adeptos merengues, Karim Benzema e Rodrygo foram os principais agitadores do ataque da equipa de Ancelotti. O Rayo mostrou-se pouco ofensivamente na primeira parte, mas teve o mérito de retardar o golo do gigante da capital espanhola.



Num lance que mereceu muitos protestos dos jogadores do emblema de Vallecas, o Real Madrid chegou à vantagem: o livre foi batido rapidamente por Kroos (a bola parecia não estar parada no chão) e Valverde aproveitou para isolar Benzema. Em claras limitações físicas, o francês driblou Dimitrievski e fez o 1-0.



O ritmo da partida baixou ainda mais na segunda parte, o que beneficiou o Rayo. O conjunto de Iraola continuou sempre na discussão do resultado final e deu um ar da sua graça aos 84 minutos. O ex-Benfica, RDT, que tinha entrado aos 69 minutos, igualou a contenda no Bernabéu.



No entanto, o Real Madrid ainda teve forças para chegar a novo golo. Depois de uma bela jogada coletiva, Rodrygo recebeu com espaço à entrada da área e atirou em jeito para o fundo da baliza do Rayo. O golo do jovem brasileiro foi dedicado ao compatriota Vinícius Júnior, alvo de insultos racistas na visita dos merengues ao Mestalla, no último domingo.



Nos outros jogos que tiveram início às 18h30, o Villarreal derrotou o Cádiz por 2-0 graças a um bis de Jackson (20m e 45+2m) enquanto o Sevilha empatou na visita ao terreno do já despromovido Elche. Lamela adiantou os andaluzes aos dez minutos, mas a expulsão de Gueye volvidos oito minutos, complicou a vida à equipa de Mendilibar. O Elche ainda conseguiu chegar à igualdade aos 25 minutos Tete Moreno, mas não foi capaz de virar a partida.



(Vídeos Eleven Sports)



O Villarreal está muito perto de garantir o 5.º lugar da Liga espanhola enquanto o Real Madrid ultrapassou, à condição, o Atlético de Madrid no segundo posto.



A classificação da Liga espanhola