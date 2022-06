Promessa cumprida.



Ronaldo prometeu pedalar 50 quilómetros em quatro dias desde o estádio José Zorrilla até Santiago de Compostela depois de o Valladolid ter conseguido a subida ao primeiro escalão do futebol espanhol. Por isso, o «Fenómeno» fez-se à estrada juntamente com a companheira, Celina Locks, um fisioterapeuta e um mecânico.



O antigo internacional brasileiro chegou, esta quarta-feira, à Plaza del Obradoiro, em Santiago. Apesar de ter «mutíssimas dores até no rabo», o presidente do Valladolid reconheceu que «valeu a pena».



«O caminho foi duro e pensei em mil coisas estes dias. Trabalhámos muito duro com o Valladolid e conseguimos a subida. Foi duro, mas agora o meu diretor desportivo, o Fran Sánchez, também vai ter um trabalho duro no mercado. Temos de fazer uma boa equipa para o Valladolid ser competitivo. Toca a trabalhar que o ano vai ser longo e duro porque subimos de nível. Estive desligado do telemóvel, mas temos o mercado muito controlado. Esta noite vou falar com o Fran para ficar ao corrente de tudo», referiu, em declarações reproduzidas pela Marca.



Corria o ano de 1996 quando Ronaldo anotou um golo de antologia e ganhou, porventura, o cognome de o «Fenómeno». O ex-futebolista confessou que ainda não tinha voltado à Santiago desde essa noite fria de 12 de outubro de 1996.



«Para mim todos os golos são iguais. São como filhos, não os consigo distinguir. A Catedral é magnífica, nota-se a emoção e a energia das pessoas. Não esperava ter esta receção e apoio. Conheci histórias incríveis de pessoas com muita fé. Quiçá volte a fazer o caminho até Santiago, mas desta vez a pé», concluiu.



Ronaldo foi, de resto, partilhando vários vídeos nas redes sociais do percurso que realizou.