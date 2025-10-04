VÍDEO: Samu Costa marca na derrota do Maiorca frente ao Athletic Bilbao
Thierry Correia volta ao onze inicial na derrota do Valencia com o Girona
O Maiorca do português Samu Costa continua com um arranque de temporada complicado. Anualmente na 20.ª e última posição da Liga, o Maiorca perdeu (2-1) no terreno do do Athletic Bilbao.
Iñaki Williams abriu o marcador logo aos nove minutos através de uma grande penalidade. Já na segunda parte, Samu Costa tirou um coelho da cartola e restabeleceu o empate com um belo golo (77m).
Alejandro Rego devolveu a vantagem ao Athletic aos 82 minutos. Houve ainda uma expulsão do lado do Maiorca, com Antonio Sánchez a ver o segundo amarelo e consequente vermelho (90+2m).
Com este triunfo (2-1), o Athletic Bilbao, que é adversário do Sporting na Liga dos Campeões, é quinto com 13 pontos. Já o Maiorca está na 20.ª e última posição, com cinco pontos.
No outro jogo com participação portuguesa, Thierry Correia, ex-Sporting, voltou à titularidade pelo Valencia. No entanto, o resultado foi infeliz para o luso, com o Girona a garantir a primeira vitória (2-1) na Liga.
Vladyslav Vanat inaugurou o marcador para o Girona aos 18 minutos. Diego López restabeleceu o empate (57m). Seis minutos depois, Arnau Martínez devolveu a vantagem ao Girona.
Com este desaire, o Valencia está no 13.º lugar com oito pontos. O Girona, por sua vez, vence pela primeira vez na Liga e foge da zona de descida - é 16.º com seis pontos.
Outros resultados:
Real Oviedo 0-2 Levante