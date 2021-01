Tarde em cheio de En-Nesyri.



O internacional marroquino fez um hat-trick no triunfo caseiro do Sevilha contra o Cádiz (3-0), numa partida da 20.ª jornada da Liga espanhola.



O avançado dos andaluzes fez o primeiro da tarde aos 35 minutos, marcando na recarga a um primeiro pontapé ao ferro de Suso. Volvidos quatro minutos, o ex-Leganés antecipou-se à defesa contrária e desviou de cabeça o livre de Suso para o fundo da baliza de Ledesma.



Na segunda parte En-Nesyri chegou ao hat-trick. Marc Baro cometeu um erro incrível e deixou a bola na sua área à mercê do marroquino que, de cabeça, fez o 3-0. Refira-se que o Sevilha ainda viu um golo ser anulado após recurso ao VAR. Era o póquer de En-Nesyri (!).



O avançado marcou o segundo hat-trick da temporada, chegou aos 12 golos na Liga espanhola e lidera a lista de melhores marcadores. Por sua vez, o Sevilha subiu provisoriamente ao pódio enquanto o Cádiz é nono.



No outro jogo desta ronda, o Villarreal empatou em casa do último classificado, o Huesca.



Pode ver os golos no vídeo associado ao artigo.