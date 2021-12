Ocampos. Pelo segundo jogo consecutivo, o internacional argentino voltou a resolver um encontro complicado para o Sevilha, desta feita diante do Villarreal (1-0), no Sánchez-Pizjuán.

Os andaluzes chegaram à vantagem após um erro na saída de bola do «Submarino Amarelo». Acunã, ex-Sporting, ganhou a bola e serviu Lucas Ocampos para o 1-0. O tango argentino fazia Lopetegui sorrir.



O Villarreal deu boa réplica e poderia ter saído da Andaluzia com, pelo menos, um empate não fosse a perdida incrível de Gerard Moreno. Estupiñán rematou cruzado e o internacional espanhol, a poucos metros da linha de golo, conseguiu fazer o mais difícil: falhar!



O Sevilha segurou a vantagem preciosa, venceu e subiu ao segundo lugar da Liga espanhola com 31 pontos. Por sua vez, o Villarreal é 12.º com 16 pontos.



A perdida de Gerard Moreno: