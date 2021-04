O Sevilha continua a acalentar esperanças na luta pelo título em Espanha. A equipa de Julen Lopetegui somou a terceira vitória consecutiva no campeonato, ao bater a Real Sociedad, no País Basco, por 2-1, este domingo, em jogo da 33.ª jornada da liga espanhola.

Aos cinco minutos, Carlos Fernández deu vantagem à equipa que venceu a Taça do Rei relativa a 2019/2020 no início do mês, mas o Sevilha, num ápice, virou o jogo para somar os três pontos.

Aos 22 minutos, o ex-FC Porto Fernando fez o 1-1 e, aos 24, En Nesyri assinou o 1-2 final no marcador.

Com este resultado, o Sevilha destaca-se ainda mais no quarto lugar, agora com 64 pontos, pressionando Barcelona (65 pontos), Real Madrid (66 pontos) e o líder Atlético de Madrid (68 pontos), equipas que ainda têm os respetivos jogos por disputar. A Real Sociedade segue em quinto, com 47 pontos, podendo ser ultrapassada por Bétis e Villarreal.

No outro jogo do dia, o Osasuna recebeu e venceu o Elche por 2-0, com um golo de Barja (38m) e um autogolo de Diego González (68m).