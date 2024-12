Encerra-se um dos maiores capítulos da história do Sevilha. Jesús Navas, o jogador com mais partidas disputadas pelo clube espanhol na sua história (703, e pode ainda fazer mais dois), despediu-se do Ramón Sánchez-Pizjuán neste sábado.

O lateral retira-se no final deste ano civil e cumpriu o último encontro no Nervión. Navas foi homenageado ao lado dos filhos e dos vários troféus que ganhou com esta camisola.

Acabou substituído aos 69 minutos, num momento de grande emoção. Não conteve as lágrimas e ajoelhou-se perante os adeptos, num gesto de agradecimento. Aos 39 anos, despede-se um lenda do clube.

Já o encontro acabou por terminar com uma vitória do Sevilha sobre o Celta de Vigo por 1-0. Um único golo de Manu Bueno, aos 65 minutos, estabeleceu a diferença no marcador.

Jesús Navas esteve na origem da jogada. Ambas as equipas ficam a meio da tabela da Liga espanhola, no 10.º lugar e no 12.º