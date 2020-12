Oito anos depois, o Sevilha venceu o Valência em pleno Mestalla (0-1).



Este jogo da 15.º jornada foi resolvido por Suso a dez minutos do final. Numa saída rápida do conjunto de Lopetegui, Jordan lançou a velocidade do extremo espanhol que, furou entre Diakhaby e Álex Blanco, e enviou um míssil à baliza «che». Jaume Doménech abordou mal o lance e deixou a bola entrar.



De resto, o conjunto valenciano teve Gonçalo Guedes em campo todo o encontro enquanto Thierry Correia não saiu do banco de suplentes.



No outro jogo que teve início às 17h30, Elche e Osasuna empataram a duas bolas. A formação de Pamplona teve duas vezes em vantagem, graças aos golos de Ruben Garcia (10m) e de Brasanac (64m), mas permitiu duas vezes o empate (golos de Fidel e Carrillo).



O Sevilha subiu provisoriamente ao quinto lugar enquanto o Valência é 13.º, mas pode acabar a jornada em zona de descida. Por sua vez, o Elche é 15.º enquanto o Osasuna é penúltimo.



O golo de Suso: