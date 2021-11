Sob protesto dos adeptos contra Peter Lim, o Valência empatou a uma bola na receção ao Rayo Vallecano, em jogo da 15.ª jornada da Liga espanhola.



Com Guedes e Hélder Costa de início, mas sem Thierry Correia, o conjunto «che» colocou-se a vencer graças a um penálti de Soler aos 19 minutos. No entanto, a formação madrilena reagiu na segunda metade e igualou por Pazalón aos 64 minutos.



Bebé entrou aos 79 minutos, já depois de Guedes ter saído, e minutos antes de Hélder Costa ser também substituído. O Valência é 9.º com 19 pontos enquanto o Rayo ocupa o quinto posto com 24 pontos, os mesmos do Betis.



Classificação da Liga espanhola



No outro jogo deste sábado, o Celta de Vigo venceu em no País Basco o Alavés por 2-1. O golo do triunfo galego foi anotado por Iago Aspas aos 70 minutos.