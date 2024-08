Toni Martínez deixou o FC Porto na terça-feira e na quarta já estava a marcar pelo novo clube. O avançado espanhol deixou os portistas em direção ao Alavés e foi feliz quase instantaneamente.

Em jogo da La Liga, Toni entrou aos 70 minutos de jogo, quando a sua equipa estava empatada no reduto da Real Sociedad, num dérbi basco. Passados sete minutos, marcou (sem sequer treinar com os colegas).

Após uma primeira tentativa de remate bloqueada pela defesa, ganhou o ressalto e finalizou para dentro da baliza. Toni celebrou bastante este golo de regresso ao país-natal.

Toni Martínez, de 27 anos, foi formado no Valência. Em Espanha, jogou no Valladolid, Rayo Majadahonda e Lugo por empréstimo do West Ham. Depois, ingressou no Famalicão, em 2019, e posteriormente no FC Porto.