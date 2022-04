O treinador de uma equipa de camadas jovens do CF Bufalà da Badalona, Luis Morales, apresentou a demissão depois dos lamentáveis acontecimentos em Badalona, na Catalunha, em Espanha, em que simulou uma agressão à árbitra do encontro, Maria García, quando esta estava de costas para si.

O técnico foi expulso minutos antes do apito final do encontro e correu depois na direção da árbitra para contestar algumas das decisões da partida, tendo-o feito perante dezenas de jovens. Alguns elementos do clube seguraram-no para que o incidente não tivesse contornos mais graves.

Apesar disso, o treinador e pelo menos dois outros elementos técnicos do CF Bufalà continuaram em diálogo com a árbitra e, quando esta virou costas, Luis Morales ameaçou uma agressão, simulando-a com um gesto.

O momento foi filmado por presentes na bancada e ouviu-se mesmo um «muito bem árbitra» e palmas pela atitude e segurança que a mesma teve.

Já este domingo, e depois de as imagens terem sido amplamente partilhadas nas redes sociais, o CF Bufalà oficializou a saída do treinador Luis Morales.

«Depois dos lamentáveis acontecimentos do dia de ontem [ndr: sábado] houve uma reunião de urgência com Luis Morales e este apresentou a sua demissão como treinador do clube, poucas horas depois do incidente. Estamos contra qualquer ato violento, somos um clube de formação no futebol e devemos dar o exemplo. Pedimos desculpas, em nome do CF Bufalà, em especial à árbitra María García Guerrero», lê-se, no comunicado do clube.